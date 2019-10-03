مؤلف "شريط 6" يكشف سبب تأجيل تصويره للأسبوع المقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

يبدأ الفنان خالد الصاوي تصوير أولى مشاهد فيلمه "شريط 6" نهاية الأسبوع المقبل، وذلك بعد انتهاء مؤلف العمل محمود حمدان من كتابته، وتعاقد منتجه أحمد عبدالباسط مع غالبية أبطاله.

وكشف حمدان في تصريح خاص لـ"الخليج 365" سبب تأخر بداية تصوير العمل، وقال: "كنا بالفعل نعد للتصوير يوم 27 سبتمبر الماضي، لكن لحاجة مشاهد الأكشن المقرر تصويرها للدقة والحرفية، تم التأجيل حتى يتم التعاقد مع خبير أجنبي لتنفيذها، وأتممنا الاتفاق معه لبداية التصوير نهاية الأسبوع المقبل".

الصاوي يجسد في الفيلم شخصية طبيب نفسي مهتم بمعالجة قضايا الشباب، ويتولى أيضا متابعة الحالة النفسية لنخبة من رموز المجتمع، ويشارك في بطولة الفيلم محمد الشرنوبي، خالد أنور، تارا عماد، ونانسي صلاح، ومن المقرر مشاركة مجموعة من النجوم بالفيلم كضيوف شرف، ومنهم نيللي كريم.

ويخوض به المخرج محمد سلامة أولى تجاربه في السينما بعد تحقيقه نجاحًا لافتا في الدراما التليفزيونية ومن بينها مسلسل "رحيم" ومشاركته في قصص مسلسل" نصيبي وقسمتك".

