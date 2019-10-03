محمد رمضان في زيارة مفاجئة لشقيقه.. صورة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي: نشر الفنان محمد رمضان، عبر حسابه الرسمي بإنستجرام، صورة تجمعه بشقيقه "محمود" ونجله "علي"، أثناء تواجدهما بولاية كاليفورنيا الأمريكية. وعلق: "أنا وابني علي في زيارة مفاجئة إلى الجناح الملكي لأخويا محمود رمضان". يذكر أن محمد رمضان يشارك في بطولة فيلم "الكنز 2"، الذي يعرض حاليا بالسينمات، وهو من بطولة محمد سعد، أحمد رزق، هند صبري، ومن إخراج شريف عرفة.

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