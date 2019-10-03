رامي جمال يشيد بـ"موسم الرياض": "بتفكرني بليالي التليفزيون"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

أشاد الفنان رامي جمال، عبر حسابه الرسمي بتويتر، بموسم الرياض، الذي يستضيف عددًا من نجوم الفن، لإحياء حفلات في العاصمة السعودية.

وعلق: "موسم الرياض، وكل مواسم السعودية بتفكرني بمرحلة ليالي التليفزيون في مصر، زمان كانت خطوة مهمة لأي فنان، مبروك للشعب السعودي والفن العربي، هـيئه الترفيه ومجهودها الواضح ومحظوظين كل الفنانين بيهم".

وأعلن المستشار تركي آل شيخ، عن انطلاق حفلات موسم الرياض، والذي يبدأ يوم 11 أكتوبر، ويستمر حتى منتصف ديسمبر.