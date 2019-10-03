الأقصر للسينما الأفريقية يعرض "ستموت في العشرين" بمركز الإبداع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

يقيم مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية عرضًا خاصًا للفيلم السوداني "ستموت في العشرين" الحائز على جائزة مهرجان الجونة السينمائي، في السابعة مساء الخميس 10 أكتوبر بمركز الإبداع الفني في دار الأوبرا.

الفيلم يعرض بحضور أبطاله ومنتجا الفيلم حسام علوان ومحمد العمدة، ويقام العرض ضمن فعاليات نادي السينما الأفريقية، وبالتعاون مع صندوق التنمية الثقافية.

وحصل "ستموت في العشرين" للمخرج أمجد أبو العلاء، على جائزة "أسد المستقبل" من مهرجان فينسيا السينمائي الدولي، ونال مؤخرًا جائزة النجمة الذهبية في مهرجان الجونة السينمائي.

Advertisements

وحصد جائزة الدعم من "صندوق اتصال" ضمن فعاليات مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية عام 2016.

وعرض الفيلم الثلاثاء الماضي ضمن فعاليات مهرجان هامبورج السينمائي، ومن المقرر مشاركته في مهرجان الفيلم العربي بألمانيا، وتبدأ غدا الجمعة 4 أكتوبر أول عروضه الثلاثة في كوريا، وذلك إلى جانب طرحه للعرض في بريطانيا وصربيا، وسويسرا، ودبي.

الفيلم مستوحى من رواية للكاتب السوداني حمور زيادة بعنوان "النوم عند قدمي الجبل"، ويشارك في بطولته مصطفى شحاتة، أسما مبارك، محمود السراج، طلال عفيفي، بونا خالد، موسيقى أمين بوحافة، مونتاج هبة عثمان، ديكور رشا خفاجي، إنتاج حسام علوان ومحمد العمدة.