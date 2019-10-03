والد أنغام يكشف حقيقة خلافات زوجها مع ابنها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

قال الموسيقار محمد علي سليمان، إن ما يثار عن وجود خلافات بين والد ابنته أنغام، ونجلها، مجرد شائعات.

وأكد "سليمان" في تصريح خاص لمصراوي، أن الرد على هذه الشائعات يؤكدها، وأنه اعتاد على تداول مثل تلك الشائعات، ونصح ابنته بالتركيز في مشوارها الفني، لكي لا تكون مثل هذه الشائعات عقبة في مشوارها.

وأشار إلى أن العلاقة بين الموزع أحمد إبراهيم، وحفيده "عمر" جيدة، كما أن أنغام تحرص كل الحرص على أن تبقى الأمور مستقرة بين زوجها وابنها.

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وعن التعاون المرتقب بينه وبين أنغام، قال: "هناك أغاني جديدة أحضرها لها، ولكن الأمر يحتاج تجهيزات كبيرة، خاصة أنها انتهت قريبا من ألبومها الجديد حالة خاصة جدا".

وتابع: "الألبوم الجديد أعجبني كثيرا، فعودة أنغام لتقديم الأغنية التي تعتمد على الحدوتة، ذكرني بأغانيها الأولى، التي قدمناها سويا".

أما عن أحدث أعماله، قال: "هناك عدد من المطربين الذين أود التعاون معهم، مثل آمال ماهر، التي تعاونت معها من قبل، ومي فاروق فهي تمتلك صوتا مميزا".