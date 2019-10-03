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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:
حرصت الفنانة اللبنانية إليسا، على توجيه نصيحة للنساء، لعمل "فحص دوري" للتوعية من مرض سرطان الثدي.
وعلقت إليسا عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر: "تشرين الأول، شهر التوعية من سرطان الثدي، قضيتي وقصتي وكمان مصدر قوتي، إذا كنتِ سيدة، راجعي الطبيب للفحص الدوري".
وتابعت: "إذا في حولكن نساء، شجعوهن يخضعوا للفحوصات المبكرة ليكون الشفاء أسهل، كرمالك وكرمال كل اللي بيحبوكي".
وكانت الفنانة إليسا، قد أعلنت العام الماضي، إصابتها بمرض سرطان الثدي، عبر كليب أغنيتها "إلى كل اللي بيحبوني".
كانت هذه تفاصيل خبر إليسا تنصح النساء بعمل فحص للكشف عن "سرطان الثدي" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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