ندى بسيوني توجه الشكر لجمهورها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

وجهت الفنانة ندى بسيوني، عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، الشكر لجمهورها.

وعلقت: "بصراحة مش عارفة أقولكم إيه، بقالي على تويتر سنة، شوفت معاكم كل الحب والخير، أنا سعيدة جدا بيكم، وبتواصلي معاكم، ومن كل قلبي بشكركم، وصلت لـ 100 ألف متابع عزيز".

يذكر أن آخر أعمال ندى بسيوني، مسرحية "حمام الست" الذي عرضت في الإسكندرية، وشاركها البطولة محمد عز، هاجر الشرنوبي.