فن ومشاهير

تراند اليوم : «صورة طبق الأصل»..حفيدة نادية لطفي تبهر الجميع بأنوثتها...

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تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" و "تويتر"، صورة لحفيدة الفنانة نادية لطفى.
ولاقت الصورة إعجاب الكثير من محبى الفنانة نادية لطفى، الذين أوضحوا الشبه الكبير بينها وبين جدتها الفنانة نادية لطفى، مشيرين غلى انها «صورة طبق الأصل من جدتها»، فيما عبر كثيرون عن إعجابهم بأنوثتها وأناقتها.
وجاءت التعليقات كالتالي: "شكل الحلاوة عندكو بالوراثة"، "حلوة مشاء الله زى جدتها"، "فيها شبه كبير من جدتها الله يرحمها"، " أنوثة طاغية وجمال ما شاء الله".

— أحمد المقدامي (@Piratejacksparo)
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