تراند اليوم : فنانة شهيرة تودع الجمهور بعد التنمر والتعليقات الساخرة...

ودّعت فنانة شهيرة الجمهور، وقامت بإغلاق صفحتها بعد التنمر والتعليقات الساخرة والجارحة.
وودعت الفنانة السورية أمل عرفة الجمهور بتدوينة أعلنت فيها إغلاق صفحتها الخاصة بسبب التنمّر والتعليقات الجارحة والساخرة
حيث كتبت: "إلى الأصدقاء لم أحذف أحداً لكني سأودعكم بهذا الفيديو اللطيف لابنتي (روحي) وأتفرغ لحياتي ومهنتي ...إلى لقاء آخر بوقتٍ أنسب..غدا في الحادية عشرة ظهرا ستغلق الصفحة الى أن يشاء الله. تمنياتي لكم باللطف والخير وابتعاد البعض عن غريزة القطيع الجارحة و(التنمير بحق بعضنا) سلامي وكونو بألف خير مع محبتي".