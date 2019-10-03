تراند اليوم : والد فنانة شهيرة يعلن إصابته بسرطان الثدي



فجر والد فنانة شهيرة مفاجأة صادمة، بغعلان إصابته بسرطان الثدي.

وكشف ماثيو نولز والد النجمة العالمية بيونسيه عن إصابته بسرطان الثدي.

وأعلن ماثيو البالغ من العمر 67 عاماً كل تفاصيل صراعه مع السرطان خلال حلقة حصرية تم عرضها في برنامج "غود مورنينغ أميركا".

ومن المعروف ان نسبة اصابة الرجال بسرطان الثدي ضئيلة جداً وتكاد تبلع أقل من 1 بالمئة حول العالم، ويظهر هذا النوع من السرطان على الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين الـ60 والـ70 عاماً.

يذكر ان ريان تيدير المغني والمنتج الأميركي، ومؤسس فرقة ون ربيوليك، أعلن مؤخراً تحضير المغنيتين العالميتين بيونسيه وأديل أغنية جديدة، وذلك أثناء تواجده في Global Citizen Festival في نيويورك مؤخراً.



