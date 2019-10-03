تراند اليوم : حلا شيحة ترد على منتقدي ظهورها بـ«البكيني»:«الماضي انتهى»

خرجت الفنانة المصرية حلا شيحة عن صمتها، وردت على الانتقادت التي تعرضت لها في الآونة الأخيرة، منذ أن خلعت الحجاب، وإعلانها العودة للتمثيل من جديد.
وقالت حلا، عبر حسابها الرسمي بموقع “إنستجرام”، إنها “سعيدة كوني امرأة مستقلة وأم لأجمل أربع أولاد، وكل يوم تشرق شمس يوم جديد أشكر رب العالمين أنه أعطاني هذا اليوم ليكون أفضل يوم، يوم جديد، بداية جديدة”.
وأضافت: “الماضي انتهى واليوم البداية مع الإصرار والقوة واليقين بالله والثقة بالنفس نصل لما نحب، كوني أنت، كوني كما تحبين، صاحبة إرادة وصلابة أن تكوني، فأنتي امرأة كوني فخورة قوية”.
وكانت حلا قد ظهرت بالمايوه البكيني في صورة برفقة عدد من الفنانين والأصدقاء، ومع تداول الصورة على نطاق واسع أبدى البعض انزعاجه من ظهورها على هذا النحو، رغم أنها صرحت بنفسها أن تطل بالملابس التي عادة ما ترتديها في حياتها العادية.