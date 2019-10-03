بالفيديو.. سارة عبدالعزيز عن عودتها لقناة mbc: خلوا إدارتها سعودية وستجدوني على شاشتها

أثارت المذيعة سارة عبدالعزيز موجة استغراب بعد ظهورها في مقطع فيديو وهي تتحدث عن قناة mbc التي كانت تعمل فيها سابقًا، وقالت فيما يتوقع أنه ردًا على سؤال عن مدى إمكانية عودتها للقناة: “لما يكون مدير قناة mbc سعودي، وقت تلقوني في أحلى برنامج هناك، بس شدوا حيلكم وحولوه سعودي، شدوا حيلكم وخلوا إدارتها سعودية”.

وقال الجمهور إن سارة قد قصدت الإعلامي اللبناني علي جابر، الذي يشغل منصب مدير عام قنوات mbc.

وسبق لسارة أن التحقت بقناة mbc لتكون بديلة للإعلامية الأردنية علا الفارس في تقديم “النشرة التاسعة”، ولكنها لم تستمر طويلاً، حيث أعطيت برنامجًا ولم تقدم منه سوى حلقة واحدة؛ إذ أكد البعض أن مشكلة كبيرة تسببت في إيقافه.

بعد ذلك ظهرت سارة بعد أن تركت القناة وانتقلت لقناة sbc السعودية، بتصريح إعلامي أوضحت فيه السبب: “أنا قدمت حلقة يتيمة وما كملت لأني عنيدة، لكن أحترم القوانين واحترم غيري ولكني لا أرضى بالظلم”.

وشغلت الإعلامية السعودية سارة عبد العزيز الجمهور، كونها أول مذيعة منوّعات على التلفزيون السعودي، تطل أسبوعيًا من خلال تقديمها برنامج “نجم السعودية” على SBC.

وكانت سارة تركت عالم الأخبار والسياسة ومحطة MBC، وانتقلت لـ sbc لتقديم السهرات المباشرة من البرنامج.

وحصلت سارة على بكالوريوس في السياسة والاتصال، وعملت في إحدى الشركات السعودية الكبرى، قبل انتقالها إلى دبي لتعمل مع مجموعة MBC حيث كانت تقدّم نشرة أخبار التاسعة.