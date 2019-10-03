الأحد.. عرض "مأساة دراكولا" بمهرجان الساقية المسرحي الـ17

يستعد فريق كلية التجارة بجامعة حلوان لتقديم العرض المسرحي"مأساه دراكولا"، علي مسرح قاعة الحكمة، ضمن فعاليات مهرجان ساقية الصاوي المسرحي السابع عشر، وذلك يوم الأحد الموافق ٦ أكتوبر الجاري، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً.

يشار إلي أن العرض يدور في إطار كوميدي ساخر، حول بعض المشاكل التي يواجهها دراكولا و مصاصين الدماء بسبب نقص الدماء التي يتغذى

عليها الشعب .. فهل سينجح دراكولا في توفير الدم لشعبه أم سيفشل ويتعرض لغضبهم وثورتهم.يذكر أن "مأساة دراكولا"، بطولة صلاح الدالي، مصطفي سعيد، رحمه أحمد، حسام ابراهيم، عبدالرحمن جوهري، عبدالرحمن بوبوس، هاني رابح، شيماء حسام، غفران الشاعر، محمود عادل، يوسف احمد، زياد ربيع، سلمي سامي، يوسف حسام الجابري، علي المصري، اسلام مصطفي، ياسمين بحر، مريم يس، رضوي اشرف، اهداء ياسر، تقي احمد، زياد وليد، محمود بكار، احمد طه، محمد موته، عبدالرحمن منسي، خلود عادل، محمد جمال جيمي، محمد اسامه شهبور، محمد دسوقي، عاصم عيسي، عمر شطه، محمد عويس، سلمي عصام، مصطفي رضا، محمود الجرشه برنسيس صيام، اسلام الجندي.ملابس نورهان سمير، ديكور ملاك رفعت، موسيقي هيام محمد، تأليف ورشة ارتجال تحت اشراف ايمن عبد الفتاح، فكرة وإخراج صلاح الدالي.