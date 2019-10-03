الليلة.. حفل أم كلثوم على مسرح عرائس ساقية الصاوي

يقدم مسرح الساقية للعرائس، الليلة، حفل كوكب الشرق أم كلثوم، الذي يوافق الخميس الأول من كل شهر، وذلك في تمام الساعة السادسة مساءً، ويتبعها حفل آخر فيالساعة الثامنة مساءً.
وألحان محمد عبدالوهاب، و"حب إيه"، للشاعر عبدالوهاب محمد، ألحان بليغ حمدي.
من المقرر أن يتضمن برنامج الحفل اثنين من أشهر أغاني أم كلثوم، هما "هذه ليلتى"، كلمات جورج جرداق،
جدير بالذكر أن ساقية عبدالمنعم الصاوي، تقدم حفلين متتاليين لكوكب الشرق أم كلثوم، شهريًا، منذ أكثر من عامين، وتلاقي تلك السهرة الفنية المميزة إقبالًا جماهيريًا كبيرًا.
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