الليلة.. حفل أم كلثوم على مسرح عرائس ساقية الصاوي

يقدم مسرح الساقية للعرائس، الليلة، حفل كوكب الشرق أم كلثوم، الذي يوافق الخميس الأول من كل شهر، وذلك في تمام الساعة السادسة مساءً، ويتبعها حفل آخر في

الساعة الثامنة مساءً.



من المقرر أن يتضمن برنامج الحفل اثنين من أشهر أغاني أم كلثوم، هما "هذه ليلتى"، كلمات جورج جرداق،

وألحان محمد عبدالوهاب، و"حب إيه"، للشاعر عبدالوهاب محمد، ألحان بليغ حمدي.



جدير بالذكر أن ساقية عبدالمنعم الصاوي، تقدم حفلين متتاليين لكوكب الشرق أم كلثوم، شهريًا، منذ أكثر من عامين، وتلاقي تلك السهرة الفنية المميزة إقبالًا جماهيريًا كبيرًا.