أنوشكا: السينما تعيش في حالة ازدهار.. وهذا مصير صالون أنوشكا (حوار)

تحظي النجمة أنوشكا بعدة مواهب بعد حجزت مكانة خاصة في قلوب الجمهور بصوتها المميز وأيضاً لها نجاحات كبيراً في الدرامي والسينما المصرية وفتحت قلبها في حوار خاص للبوابة الوفد وكشفت خلاله عن مصير برنامج صالون أنوشكا وعودتها للغناء مرة أخري وغيرها الكثير من التفاصيل الأخرى التي تجدونها في الحوار التالي…​

-حدثيني عن أعمالك القادمة ؟

هناك اتفاق بشكل مبدئي علي عمل درامي مع المخرج الكبير حسني صالح في مسلسل بنت القبايل وسأعلن علي موعد بدء التصوير فور الاتفاق النهائي علي جميع التفاصيل والانتهاء من التحضيرات الخاصة بالعمل.

-ما الشخصية التي تؤديها في العمل.. ما معايير اختيار أدوارك ؟

بكل التأكيد ستكون شخصية جديدة لم أقدمه من قبل في أحداث المسلسل لأني أحب التنوع في تقديم الأدوار سواء في الدرامي أو السينما، وأقوم باختيار الدور الذي أقدمه في العمل بعناية وبعد قراءة الورق أكثر من مرة لأختار ما يناسبني ويضيف لي.

-متي موعد بدء تصوير فيلم "الفارس" مع كريم عبدالعزيز ؟

حتي الآن لم يتم موعد بدء التصوير واللي أقدر أقوله حاليًّا إني سعيدة بالتعاون مع المخرج الموهوب محمد سامي والنجم كريم عبدالعزيز ومجموعة الفنانين والشهر المقبل سيتم تحديد بدء التصوير واكتمال كاست العمل.

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-وهل تعيش السينما المصرية حاليًّا من ازدهار ؟

نعم بكل التأكيد السينما المصرية عادت بقوة حاليًّا وتعيش في حالة من الازدهار وأنتجت عددًا من الأعمال المتميزة خلال الفترة الماضية ومن أبرزهم مثل فيلم الممر للنجم أحمد عز وأتمني المزيد من الازدهار لأن السينما المصرية تستحق ذلك وتاريخها كبير.

بعد الانتهاء من الجزء الأول والثاني من "صالون أنوشكا" متي الجزء الثالث ؟

الحمدلله علي النجاح الذي حققه البرنامج وردود الأفعال التي استقبلتها وسعيدة في أول تجربة في مجال الإعلام ولكن حتي الآن لم أتعاقد علي تقديم جزء ثالث للبرنامج وإن تم الاتفاق علي جزء جديد بالطبع سأعلن ذلك للجمهور.

وفي النهاية.. متي عودة أنوشكا للغناء مرة أخري؟

أوعد جمهوري الحبيب بعودة قوية تحمل عدة مفاجآت التي أعود من خلالها بمجموعة متنوعة من الأغاني في الفترة القادمة.