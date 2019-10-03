الناقد الفني طارق الشناوي يهاجم محمد هنيدي

كتب امير فتحي في الخميس 3 أكتوبر 2019 12:58 مساءً - شن الناقد الفني المصري ” طارق الشناوي ” هجوما على الفنان المصري ” محمد هنيدي ” بعد حصوله على جائزة الإنجاز الإبداعي التي حصل عليها من مهرجان الجونة السينمائي في دورته الأخيرة التي عقدت مؤخرا .

وقال طارق الشناوي أن محمد هنيدي لا يستحق هذه الجائزة وأرجع السبب في ذلك إلى أن الفنان الكبير عادل إمام كان قد حصل على نفس هذه الجائزة من قبل وأن هناك فرقا كبيرا في تاريخ كلا منهما .

فقال : ” نفس الجائزة حصل عليها النجم عادل إمام وهناك فرق كبير بتاريخ كل منهما وما حدث تقليل من شأن هذه الجائزة ” .

وأشار إلى أن هذه الجائزة من المفترض أن تمنح لأصحاب التاريخ الضخم والطويل ولا يوجد أي مقارنة بين هنيدي والزعيم عادل إمام وكان لابد من الحفاظ على قيمة هذه الجائزة .