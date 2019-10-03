غادة عبد الرازق تواجه أزمة بسبب ” حدوتة مرة “

كتب امير فتحي في الخميس 3 أكتوبر 2019 12:58 مساءً - تواجه الفنانة المصرية ” غادة عبد الرازق ” وأبطال مسلسل ” حدوتة مرة ” الذي عرض في الموسم الرمضاني الماضي أزمة مع منتج المسلسل ” طارق صيام ” بسبب عدم حصولهم حتى الآن على باقي أجورهم عن العمل بالمسلسل على الرغم من مرور 4 أشهر على عرضه .

وتضم قائمة القائمين على العمل أصحاب الأزمة إلى جانب غادة عبد الرازق الفنان مجدي كامل والفنان أحمد صفوت والفنان محمد مهران والفنانة كارولين عزمي والفنانة سلمى أبو ضيف والمخرجة ياسمين أحمد كامل والمنتج الفني للمسلسل محمد سرور ومدير أعمال الفنانة غادة عبد الرازق مصطفى سرور إلى جانب عدد كبير من العاملين بالمسلسل .

والذين أكدوا على إنهم بصدد رفع دعوى قضائية ضد الشركة المنتجة كما إنهم قاموا بتقديم شكوى رسمية في نقابة المهن التمثيلية ضد المنتج طارق صيام .

وعلى الجانب الآخر قال المنتج طارق صيام أن الأزمة المالية التي تمر بها شركات الإنتاج بسبب تأخر سداد المستحقات لدى القنوات سواء داخل مصر أو خارجها هي السبب وراء هذه الأزمة وأنه يحاول تدبير مستحقات كل من شارك في العمل .

وأشار إلى إنه لم يأخذ حق أي شخص أيا ما كان موقعه في أي عمل أنتجته الشركة وأن سمعته معروفة منذ أكثر من 30 عاما في الوسط الفني .