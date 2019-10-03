نيرمين الفقي تتألق في إطلالة ملائكية بأحدث جلسة تصوير.. صور

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رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك
خضعت الفنانة المصرية نيرمين الفقي لجلسة تصوير جديدة مع المصور بيتر نبيل.
نيرمين شاركت جمهورها في صور جديدة لها من جلسة التصوير عبر حسابها الشخصي على موقع «أنستجرام»، حيث ظهرت وهي ترتدي جمبسوت لونه روز.
الفنانة المصرية اختارت لها ماكياج ناعم زاد من جمالها، بينما تركت شعرها منسدلا بحرية.
نيرمين تلقت عدد هائل من تعليقات الجمهور التي تغزلت في جمالها الخلاب، كما تغزلت فيها الفنانة رانيا فريد شوقي من خلال تعليق عبر حسابها.
وحققت نيرمين نجاحا كبيرا من خلال مسلسل «أبو العروسة»، والذي عرض الجزء الثاني منه منذ شهور، بعد أن حقق الجزء الأول نجاحا كبيرا، وقدمت نيرمين شخصية «عبير».
مسلسل «أبو العروسة»، بطولة مع سيد رجب، وسوسن بدر، ومدحت صالح، وخالد كمال، وميدو عادل، وولاء الشريف، ومحمود حجازي، ورانيا فريد شوقي، وأحمد صيام، وصفاء الطوخي، ومحمد حاتم، وأماني كمال، وديانا هشام، وكارولين عزمي، من إخراج كمال منصور، وتأليف هاني كمال.
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