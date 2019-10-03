دوللي شاهين ترد على شائعات ارتباطها

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
وجهت الفنانة اللبنانية دوللي شاهين، رسالة لمتابعيها عبر صفحتها الشخصية بموقع “إنستجرام”، كشفت من خلالها حقيقة ارتباطها.
دوللي، قالت في تدوينتها: “لكل المهتمين بحياتي أكثر ما مهتمين بحياتن.. أنا مش مرتبطة ولا في أي علاقة حب ولا عندي مدير أعمال ارتاحوا ربنا يهديكم”.
يذكر أن أخر أعمال دوللي شاهين، أغنية “الحاجة دعيالك”، وهي من كلمات شفيق كارم، ألحان تومي، وتوزيع أشرف البرنس.
وسبقتها بفيديو كليب “حبيبي غير”، والأغنية من كلمات أسير الرياض، ألحان خالد الجنيدي، وتوزيع حازم رأفت.
الأغنية تعد التجربة الثانية التي تقدم فيها “دوللي” إخراج فيديو كليب، حيث طرحت منذ شهور أغنية “يا حلو صبح”، ونالت إعجاب العديد من جمهورها.
الفنانة اللبنانية كانت قد أعلنت اعتزالها الغناء قبل فترة ولكنها تراجعت عن القرار سريعا وقدمت عدد من الأعمال الغنائية والحفلات الفنية.
وأعادت غناء ي”حلو صبح”، للفنان الراحل محمد قنديل، ولكنها تعرضت للعديد من الانتقادات بسببها.
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