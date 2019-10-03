هروب «مصطفى أبو تورتة».. صدمة عروس مصرية.. وحفلة كوميديا على «السوشيال ميديا».. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، بحالة من السخرية و”الكوميديا السوداء” وبتعليقات متنوعة تعاطفا مع فتاة هجرها عريسها في حفل خطبتها، وتخلى عنها ووضعها في موقف محرج، وما زاد الطين بلة أخذه “التورتة”.

الواقعة طريفة، ظهرت عندما أثارت فتاة مواقع “السوشيال ميديا” بحالة من الكوميديا والغضب فى آن واحد، بعد نشر قصة انفصالها عن خطيبها الذي تركها بإحدى قاعات الأفراح، ورحل بعد أخذه “التورتة”.

قصة هروب الشاب الذي يدعى “مصطفى”، أثارت الجدل والسخرية، عبر مواقع التواصل الاجتماعي من موقفه الغريب يوم حفل خطوبته.. وانهالت التعليقات على القصة التي كتبتها الفتاة سردت فيها أحداث ارتباطها بخطبة مع شخص يدعى مصطفى، وكيف هرب العريس وأهله وغادروا حفل الخطوبة بحجة “الخال عيان”، والأدهى أنهم حملوا “التورتة” معهم.

وأطلق المعلقون الغاضبون على العريس الهارب اسم “مصطفى أبو تورتة”، وانهالوا عليه نقدا وتجريحا من خلال جمل وتعليقات مقتبسة من أقوال الفنانين والشخصيات العامة المشهورة.

وأبدى عدد من المعلقين تعاطفهم مع الفتاة، ورأوا أن مثل هذه القصة الحزينة ليست موضوعا لـ”الهزار” والضحك والتسلية، خاصة أن الفتاة تعرضت لصدمة نفسية ولموقف قاس له تداعياته على المستوى الاجتماعي.

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النشطاء جعلوا بتعليقاتهم وسخريتهم من “مصطفى أبو تورتة” نموذجا للرجل الأسوأ، ولم يوفروا في نقده أي توصيف يخطر على بال.

ماذا كتبت الفتاة؟:

الفتاه كتبت قائلة: “أنا كان مقري فتحتي زي ما كله عارف على مصطفى وخطبتي كانت يوم السبت، اللي فات المفروض كان بينا مشاكل زي أي اتنين عاديين مع مامته وخلافات بتحصل أول ما أطلب حاجة وقولت دا عادي بيحصل بس اللي متخيلتش إنه يحصل إنه يسيبني في القاعة لوحدي.. اتفاجئت إنه مش عازم صحابه ولا قرايبه كلهم وحسيت في حاجة غلط حتى مامته وأخته مفيش.. واحدة فيهم جت باركتلي وقولت أمشي اليوم”.

الفتاة أضافت: “كل ما أقوله فين الشبكه اللي هنلبسها يقوللي أصل اتكب عليها شربات أصل وقع جاتوه عليها.. طب خليها بعد البوفية وكلام كله غريب كدا لحد ما دخلنا بعد البوفية لقيت أهله كلهم مشيوا.. وقال إيه خالوا تعب! فيقوم أهله كلهم يمشوا وأنا في القاعة لوحدي بدور عليه الاقيه بيصرخ برا ويقول خالي عيان وبيلطم وحاجات غريبة كدا وأنا أقسم بالله ما مستوعبة اللي بيحصل هو في واحد خاله عيان عيلته كلها بتمشي الستات اختفوا بس كانو بيهزروا فوق نسوا العيان”.

وتابعت: “والأنيل إننا اكتشفنا إنهم أخدوا التورتة معاهم طب مش خالك عيان.. أخدتوا التورتة معاكم ملبستنيش شبكة.. وقبل كل دا بأيام جالي البيت وأخد التوينز بتاعت قراية الفاتحة بحجة إنه عايز يلبسني كله مرة واحدة في القاعة وأنا هبلة وافقت مجاش في بالي للحظة واحدة انه هيعمل فيا كدا”.

الفتاة اختتمت: “بأقول كل دا عشان إيه؟ كان ممكن ننهي بالمعروف من غير أذى نفسي ليا.. كان ممكن تسترجل وتيجي تقولي يلا نفركش وكنت لغيت الخطوبة.. مش جي وبترقص وتقولي محضرلك مفاجأة.. وفي نيتك تعمل فيا كدا.. حسبي الله ونعم الوكيل”.