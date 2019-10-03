هنا الزاهد تفقد الكثير من وزنها في أول ظهور لها من عش الزوجية.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

شاركت إحدى صديقات الفنانة المصرية هنا الزاهد، متابعيها عبر خاصية الأستوري بموقع إنستجرام، بصور من زيارتها لها في عش الزوجية.

وظهرت هنا الزاهد، برفقة زوجها الفنان أحمد فهمي، وكانت ترتدي بلوزة قصيرة وبنطال كشفا عن فقدانها للكثير من وزنها، ويعد هذا هو الظهور الأول لهما من عش الزوجية.

هنا الزاهد، كانت قد طمأنت متابعيها، على حالتها الصحية بعد الأزمة التي تعرضت لها خلال قضائها شهر العسل برفقة زوجها في سنغافورة.

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هنا، نشرت صورة من شهر العسل وعلقت عليها قائلة: “شكرا لكل الناس اللي كلمتني و اللي بعتولي واللي سألوا عليا، و اللي دعولي”.

وأضافت: “أنا الحمد لله بقيت كويسة و أكتر حاجة اتبسطت منها إني شوفت كمية حب مشوفتهاش قبل كدة حتى في الشارع الامهات والأطفال يجروا يسألوا أول حاجة هنا أنتي كويسة؟ خضيتينا عليكي و كأنهم من أهلي”.

يذكر أن حفل زفاف هنا الزاهد وأحمد فهمي، أقيم في أحد الفنادق الكبرى بمصر، وحضره عدد كبير من نجوم الفن والإعلام، وأحيا الحفل الفنان محمد حماقي.