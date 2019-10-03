نجوم الفن مع ذوي القدرات الخاصة في احتفالية «في حب مصر».. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - دعاء العربي

شارك عدد من نجوم الفن في إحتفالية ويوم ترفيهي لصالح أطفال دار الأورمان من ذوي القدرات الخاصة، والتي حملت شعار “في حب مصر “.

وكان ضمن الحضور من نجوم الفن كل من الفنان محمد عبد الحافظ ، والفنان شعبان عبد الرحيم، والفنان محمود الليثي، والمطرب شيكو، والفنان شريف باهر، والفنانة حسناء سيف الدين.

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كمت حضرالمنتج أحمد فوزي، والأميرة إيمان الذاكر، و المستشار محيي البدراوي، والكابتن لؤي دعبس، و علاء فتحي الصعيدي، والإعلاميه شيرين جودة، وعادل شحاتة، و الكابتن سامح البلدوزر، و عمرو زيدان، وغيرهم من مشاهير المجتمع.

وأشرف علي احتفالية “في حب مصر” كل من صبري نخنوخ، ويحي الصعيدي و ناهد عفيفي.