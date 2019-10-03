أول تعليق لحنان مطاوع على إخفاء حملها.. وتكشف معنى اسم ابنتها "الغريب"!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - في أول تعليق لها بعد ولادة طفلتها الأولى، قالت الفنانة المصرية حنان مطاوع، إنها سعيدة بشعور الأمومة، وتشكر الله على هذه النعمة التي منحها لها، دون أن تخطط لها.

وأضافت في لقاء خاص مع "فوشيا"، أنها في تصوير آخر مسلسل لها كانت حاملًا في الشهر السادس، ولكنها استطاعت إخفاء الحمل؛ لأن الدور الذي كانت تجسده، كانت ترتدي خلاله "العباءات"؛ ما أخفى حملها.

وكشفت مطاوع عن معنى اسم ابنتها "أماليا"، موضحة أنه اسم فرعوني يعني الأميرة الصغيرة ابنة الملك، مؤكدة أنها لا تنام نهائيًا بسببها؛ ما يجعلها مرهقة بشكل كبير في أغلب الأوقات.

وتحدثت الفنانة المصرية، حنان مطاوع عن كيفية تنظيم وقتها مع زوجها لاستكمال تصوير أعمالها الفنية، لافتة إلى أنها لن تدخل أعمالّا قبل شهر نوفمبر المقبل؛ إذ ستكون ابنتها قد كبرت قليلاً.