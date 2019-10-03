متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أعرب الفنان المصري بيومي فؤاد عن سعادته لمشاركته الفنان محمد هنيدي في مسرحيته الجديدة "3 أيام في الساحل"، موضحًا أنه سيتم عرض المسرحية في الـ 15 من أكتوبر ولمدة 8 أيام في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية.
وقال في لقاء خاص مع "فوشيا" خلال حضوره حفل "كاس إنرجي" الفني، إنه يشارك حاليًا في تصوير فيلم جديد بعنوان "البعض لا يذهب إلى المأذون مرتين" بطولة كريم عبدالعزيز وماجد الكدواني.
وأضاف بيومي أن تأخير عرض فيلمه الجديد "الطيب والشرس واللعوب" يعود إلى قرار المنتج في اختيار توقيت عرض مناسب؛ إذ فضل عدم مشاركة الفيلم خلال الفترة الماضية نتيجة تكدس الموسم بالعديد من الأفلام.
وكشف الفنان المصري بيومي فؤاد في فيديو "فوشيا" حقيقة تصريحه: "إزاي الأم اللي جابت كريم فهمي جابت أحمد فهمي" وهل أثّر هذا التصريح على علاقته بهما.
كانت هذه تفاصيل خبر بيومي فؤاد يُوضّح حقيقة تصريحه: "إزاي الأم اللي جابت كريم فهمي جابت أحمد فهمي" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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