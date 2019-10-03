شكرا لقرائتكم خبر عن بيع فأس استخدمه جاك نيكلسون بفيلم The Shining بأكثر من 200 ألف دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أقيم مزاد علنى فى انجلترت لبيع الفأس التى كان يستخدمها الممثل جاك نيكلسون في فيلم The Shining الذى طرح في 23 مايو من عام 1980، وتم بيعها بأكثر من 200 ألف دولار.

وأكدت صحيفة "إندبندنت" أن الفأس الذى ظهر في فيلم الرعب للـ مخرج "ستانلي كوبريك" في عام 1980 بيع بمبلغ 170 ألف جنيه إسترليني أي ما يعادل 208 ألف و 956 دولارًا في مزاد ميموريابيليا الحي في لندن.

ويتميز الفأس بمقبض خشبي طوله ثلاثة أقدام وقطعة من الجديد الذى يبلغ طولها حوالي قدم وسماكته بوصة واحدة، وفقًا للتقرير.



فأس جاك نيكلسون

وفي الفيلم اتسمت شخصية جاك تورنس، التى قدمها جاك نيكلسون، بالخلل العقلى.

Advertisements

واستخدم تورانس الفأس لـ مطاردة عائلته حول الفندق بالسلاح، وفي وقت ما قام بتكسير باب الحمام بالفأس بينما تختبئ زوجته المرعوبة بالداخل، حسبما نشر موقع " nypost ".

وفي دار المزادات بـ لندن، كانت هناك تذكارات سينمائية أخرى مخصصة لعرضها في خلال المزاد، بما في ذلك درع راسل كرو الذي كان يرتديه في فيلم " Gladiator " والسلاح الضوئى الذى استخدمه ماس ويندو، المعروف أيضًا باسم صمويل إل جاكسون ، في فيلم " Star Wars: Revenge of the Sith ".