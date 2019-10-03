شكرا لقرائتكم خبر عن ريم مصطفى وأحمد العوضى على طريقة mr & mrs smith عبر watch it والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعاقدت الفنانة ريم مصطفى على بطولة مسلسل جديد بعنوان "شديد الخطورة" أمام الفنان أحمد العوضى، وهو من تأليف محمد سيد بشير وإخراج حسام على وإنتاج شركة سينرجى، ومقرر بدء تصويره خلال الأيام القليلة المقبلة، للعرض بشكل حصرى على منصة watch it الرقمية، ويعد المسلسل الأول من نوعية الـ 7 حلقات فى مصر.

المسلسل مقرر تقديمه على أكثر من جزء وينتمى لنوعية أعمال الأكشن ، وأحداثه قريبة من الفيلم الأميركي الشهير Mr and Mrs Smith، الذي قام ببطولته الثنائي أنجلينا جولي وبراد بيت عام 2005، حيث يعمل الثنائى ريم مصطفى واحمد العوضى على التحضيرات والتمرينات الخاصة بمشاهد الاكشن التى سيتم تقديمها فى العمل الذى يعد جديد من نوعه على الدراما المصرية.

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وفى سياق متصل تبدأ ريم مصطفى تصوير مشاهدها فى فيلم "العنكبوت" مع أحمد السقا وتأليف محمد ناير وإخراج أحمد نادر جلال خلال الأيام المقبلة، ويشارك فى بطولة الفيلم منى زكى، ظافر العابدين، يسرا اللوزى، ومحمد لطفى وأحمد فؤاد سليم والفنان زكى فطين عبد الوهاب، ومرشح عرضه فى موسم اجازة منتصف العام الدراسى كموعد مبدئى.