شكرا لقرائتكم خبر عن رامى جمال يوجه الشكر لرائد الفضاء هزاع المنصورى: شرفت الشباب العربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص الفنان رامى جمال، على توجيه رسالة شكر لرائد الفضاء الإماراتى هزاع المنصورى، عبر حسابه على تويتر، وكتب جمال "توصل بمليون سلامة أنت شرفت الشباب العربى كله مش بس بلدنا التانى الإمارات ربنا يحفظك ويحفظ دار زايد الخير".

وينطلق هزاع المنصورى، من محطة الفضاء الدولية، اليوم، فى رحلة العودة إلى الأرض عند الساعة 11:35 صباحاً، ومن المتوقع أن يصل إلى الأرض فى كازاخستان عن الساعة 2:59 مساء بتوقيت الإمارات.

وكان هزاع المنصورى، انطلق إلى محطة الفضاء الدولية الأسبوع الماضى على متن مركبة الفضاء الروسية "سويوز إم إس 15"، فى لحظة تاريخية، وبعد قضاء ثمانية أيام على متن المحطة، يعود المنصورى إلى الأرض، اليوم، بعد مشاركته فى العديد من التجارب العلمية (16 تجربة)، والتقاطه العديد من الصور الجوية للأرض، ومقاطع الفيديو.