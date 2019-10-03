رونالدو يكشف عن مجال عمله الجديد بعد اعتزاله كرة القدم!

مع اقتراب انتهاء مسيرة اللاعب البرتغالي في الملاعب، كشف مهاجم "يوفنتوس" كريستيانو رونالدو عن عشقه لمجال آخر بعد اعتزاله لعب كرة القدم.
وبحسب ما نشره موقع "سبورت بايبل"، فإن رونالدو يسعى إلى أن يكون "أسطورة أعمال" على حدّ قوله، خاصة بعد أن قارب على اتخاذ قرار اعتزال لعب كرة قدم.
قال رونالدو: " بدأت أستمتع بفكرة نجاحي خارج مجال كرة القدم، خاصة في السنوات الأخيرة، فمن يعرف ماذا سيحدث في العام أو العامين المقبلين"، مما يؤكد أن رونالدو يُفكر جدياً بالاعتزال في أقرب وقت يراه مناسباً.
يُذكر أن البرتغالي رونالدو، قد نجح في التحول من لاعب كبير في كرة القدم إلى رجل أعمال ناجح، وذلك من خلال استثماراته المتنوعة ما بين الملابس والأحذية والعطور والمطاعم والفنادق.
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