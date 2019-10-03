انجلينا جولي تتحدث عن معاناتها السرية!

أعلنت الممثلة الأمريكية، أنجلينا جولي عن معاناة قامت بإخفائها عن جمهورها منذ 4 أعوام، وذلك خلال لقاء تلفزيوني معها.
وبحسب ما نشره موقع "سبوتنيك"، فقد أوضحت جولي أنها قد فقدت الإحساس بالحرية والأمان، قائلة :"شعرت بالضآلة والانزواء، واستغرق الأمر الكثير لكي أستعيد تلك المشاعر، ربما أكثر في يومنا هذا مما كنت عليه في السنوات الأربع الماضية".
ولم تُحدد الفترة التي تتكلم عنها بالضبط، فيما تكهن الكثيرون بأنها فترة طلاقها من زوجها السابق براد بيت، وكذلك معركة الحضانة اللاحقة للانفصال.
الجدير بالذكر أن أنجلينا جولي قد رفعت دعوى للطلاق من براد بيت في سبتمبر 2016، أي بعد عامين من الزواج وحوالي 12 عاماً من بداية علاقتهما.
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