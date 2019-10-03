خرجت الفنانة حلا شيحة عن صمتها، لترد على حملة الهجوم التي ما زالت تتعرض لها، منذ خلع الحجاج، وإعلانها العودة من جديد للتمثيل.
وقالت حلا عبر حسابها الرسمي الصور الشهير: «سعيدة كوني امرأة مستقلة وأماً لأجمل أربعة أولاد، وكل يوم تشرق شمس يوم جديد أشكر رب العالمين أنه أعطاني هذا اليوم ليكون أفضل يوم، يوم جديد، بداية جديدة، الماضي انتهى واليوم البداية مع الإصرار والقوة واليقين بالله والثقة بالنفس نصل لما نحب، كوني أنت، كوني كما تحبين، صاحبة إرادة وصلابة أن تكوني، فأنت امرأة كوني فخورة قوية».
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كانت حلا شيحة ظهرت بالمايوه البكيني في صورة برفقة الفنانة دينا الشربيني والسيناريست تامر حبيب وعدد من الأصدقاء، ومع تداول الصورة على نطاق واسع أبدى البعض انزعاجه من ظهورها على هذا النحو، رغم أنها صرحت بنفسها أن تطل بالملابس التي عادة ما ترتديها في حياتها العادية.
كانت هذه تفاصيل خبر حلا شيحة ترد على منتقدي صورتها بالمايو: أنا امرأة مستقلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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