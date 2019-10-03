بالصور: والدة ايتن عامر تجري عملية جراحية خطيرة

نشرت اليوم الفنانة آيتن عامر عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»، صوراً تجمعها بـشقيقتها وفاء عامر وزوجها محمد عزالعرب ووالدتها من داخل المستشفى، حيث تقوم والدتها بإجراء عملية جراحية اليوم.

وعلقت آيتن على الصورة قائلة: «ماما بتعمل عملية كبيرة دلوقتى وهتعمل عملية تانية كمان ١٠ أيام من فضلكوا ادعو لها تقوم بالسلامة... اللهم ما عجز عنه الأطباء فأنت رب الأطباء لا يعجزك شيء... اللهم اشف كل نفس ذاقت طعم الألم من المرض وارزقها الشفاء العاجل».

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يذكر أن آيتن عامر شاركت في موسم دراما رمضان الماضي في بطولة مسلسل «شقة فيصل» مع كريم محمود عبدالعزيز ومصطفى أبو سريع ووائل نور، والذي حقق نجاحاً كبيراً فور عرضه بالفضائيات.

