نشرت اليوم الفنانة آيتن عامر عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»، صوراً تجمعها بـشقيقتها وفاء عامر وزوجها محمد عزالعرب ووالدتها من داخل المستشفى، حيث تقوم والدتها بإجراء عملية جراحية اليوم.
وعلقت آيتن على الصورة قائلة: «ماما بتعمل عملية كبيرة دلوقتى وهتعمل عملية تانية كمان ١٠ أيام من فضلكوا ادعو لها تقوم بالسلامة... اللهم ما عجز عنه الأطباء فأنت رب الأطباء لا يعجزك شيء... اللهم اشف كل نفس ذاقت طعم الألم من المرض وارزقها الشفاء العاجل».
اقرئي ايضا : صورة لرامز جلال تثير ضجة.. هل هي من برنامجه الجديد لرمضان 2020؟
يذكر أن آيتن عامر شاركت في موسم دراما رمضان الماضي في بطولة مسلسل «شقة فيصل» مع كريم محمود عبدالعزيز ومصطفى أبو سريع ووائل نور، والذي حقق نجاحاً كبيراً فور عرضه بالفضائيات.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور: والدة ايتن عامر تجري عملية جراحية خطيرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الجميلة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.