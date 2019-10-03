جميلة عوض: شكراً لكل من دعموني لأصل لهذه المكانة

أعربت الفنانة جميلة عوض، عن سعادتها البالغة بالنجاحات التي وصلت لها خلال الفترة الأخيرة، فقد حصدت الفنانة جائزة أفضل ممثلة عن دورها في فيلم «الضيف»، في مهرجان «نيو فيجن» السينمائي الدولي، الذي أقيم بهولندا، في العاصمة أمستردام.

وتقدمت خلال بيان صحافي بالشكر لكل من ساهم في وصولها لهذا النجاح، حيث قالت: «أحب أشكر كل إللي ساهم في نجاحي ونجاح فيلم الضيف، للوصول لتلك الجائزة، هادي الباجوري، المهندس نجيب ساويرس، والكاتب الكبير إبراهيم عيسى، فهم لهم الفضل في الحصول على تلك الجائزة».

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كما أعربت عن عرفانها لمن ساهم في تقديمها للعمل الفني في الأساس، وجعل منها ممثلة، قائلة: «كمان أحب أشكر كل الناس إللي ساعدتني ودعمتني علشان أكون ممثلة، تامر محسن، نيللي كريم، السيناريست نعومي، وطبعاً ماما وبابا، شكراً ليكم بجد».

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وتدور أحداث «الضيف» حول شاب يحل ضيفاً على أسرة خلال العشاء، ثم تتطور الأحداث في اتجاه لا يتوقعه أحد منهم، ويشارك بطولة الفيلم مع جميلة عوض كل من النجوم خالد الصاوي وأحمد مالك وشيرين رضا، فيما يشارك النجوم ماجد الكدواني ومحمد ممدوح وعارفة عبدالرسول ومحمود الليثي كضيوف شرف الفيلم.

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كما تعتبر الفنانة جميلة عوض هي آخر عنقود الموهوبين في عائلة «عوض» الفنية، بعد والدها المخرج الكبير عادل عوض، ووالدتها الفنانة راندا، وجدها الفنان الكوميدي الراحل محمد عوض.