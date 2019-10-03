‎أعلن المنتج «إيهاب السرجاني» عن موعد عرض أول إنتاج لشركة «هاي ميديا» بالاشتراك مع شركة نيوسنشري. الفيلم الكوميدي «الطيب والشرس واللعوب» بطولة محمد سلام أحمد فتحي ومي كساب وبيومي فؤاد تأليف رأفت رضا وإخراج رامي رزق الله اليوم الثاني من أكتوبر (تشرين الأول)... اقرئي ايضا : شيرين رضا ترقص على أغنية تنسي واحدة لعمرو دياب Advertisements ‎وأكد «السرجاني» أن الفيلم ستقوم شركة دولار فيلم بتوزيع ويحاول من خلاله توجيه كلمة لنجوم الثمانينيات والتسعينيات قائلاً». كل عام تقوم السينما بإنتاج عشرات الأفلام والأعمال التلفزيونية والمسرحية، ولكن عندما يتم توجيه السؤال إلينا بما هو أكثر فيلم أو مسلسل أثر فيك أو تحبه نجد أنفسنا نجيب بتلقائية باسم فيلم من أفلام الثمانينيات أو التسعينيات، لأن نجوم هذه الفترة أثروا فينا وتعايشوا معنا بداخل وجداننا بفنهم وأعمالهم، وضحكنا على الأيفيهات التي قالوها وعشقنا أغانيهم، وهم من نحاول توجيه تحية لهم من خلال هذا العمل». اقرئي ايضا : هكذا علق نجل السقا على ظهور والديه بالحفل الختامي لمهرجان الجونة

‎وأضاف: «فيلم «الطيب والشرس واللعوب» بيحكي قصة تلاته من فناني الزمن الجميل ممن أسعدوا الناس بفنهم وبمرور الزمن تأثرت نجوميتهم، ولكن ظلت عزيمتهم وإصرارهم وتمسكوا بحلمهم لآخر نفس».

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كانت هذه تفاصيل خبر مي كساب تعود للثمانينيات غداً في فيلمها "الطيب والشرس واللعوب" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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