دريد لحام يرد على شائعة وفاته بكلمات تبكي محبيه: اعتبروني ميت

خرج الفنان السوري الكبير دريد لحام عن صمته، وقرر الرد على مروجي شائعة وفاته التي انتشرت بشكل كبير خلال الفترات الماضية، وعلى الرغم من تكذيب الكثيرين لها فإن دريد لحام قرر أن يكون الرد على لسانه، وقال من خلال تصريحات صحفية: «البعض يريدني أن أموت، وليكن ذلك، اعتبروني ميتاً، اكذبوا على أنفسكم وعلى الناس، وترحموا عليَّ، لا مشكلة». وهي الكلمات التي أبكت محبيه وأبدوا بسببها تعاطفاً كبيراً معه.

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ويبدو أن رد دريد لحام على مروجي شائعة وفاته لم يؤثر فيهم تماماً؛ فخلال الساعات الماضية أيضاً انتشر عبر عدد من المواقع وصفحات التواصل الاجتماعي خبر وفاة الفنان دريد لحام، وهذا ما نفاه الفنان جبريال عبد النور الذي نشر عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديو إنستقرام بصورة ظهر من خلالها بمكتب الفنان الكبير دريد لحام، وهما يجلسان معاً؛ ليكذب ما تردد حول وفاة الفنان السوري الكبير، وعلق على صورتهما موجهاً رسالة لمروجي الشائعة وقال: «الصباح ياسميني دمشقي مع الأسطورة دريد لحام في مكتبه لدحض كل الشائعات المغرضة التي تناولت خبر وفاته.. أطال الله بعمره».

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يُشار إلى أن الفنان دريد لحام ظهر منذ عدة أسابيع مع الوفد المصري الذي سافر إلى دمشق للمشاركة في أحد المعارض الفنية الكبرى، والتقى بعدد من نجوم الفن من بينهم محمود حميدة وإلهام شاهين وصفية العمري، وغيرهم من نجوم الفن الذين رافقوا الوفد المصري في رحلة دمشق، وكان الفنان دريد لحام في حالة صحية جيدة على عكس ما يتردد عنه تماماً.