صورة لرامز جلال تثير ضجة.. هل هي من برنامجه الجديد لرمضان 2020؟

شارك الفنان رامز جلال جمهوره ومحبيه عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديو إنستقرام بصورة ظهر من خلالها في إحدى الدول الأوروبية بجانب إحدى البحيرات، وظهر بجانبه أحد الطيور التي تعيش بالبحيرة.

جمهور ومحبو رامز جلال أثاروا ضجة كبيرة للغاية بسبب هذه الصورة، وأشار بعضهم إلى أنه يقوم بالتحضير لبرنامج مقالب جديد سيخوض به السباق الرمضاني المقبل كعادته طوال السنوات الماضية، خاصة أنه ظهر في الصورة وهو يرتدي ملابس شتوية؛ ما أثار جدلاً كبيراً حول بدء رامز في تنفيذ برنامج المقالب الذي يقدمه كل موسم رمضاني.

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يُشار إلى أن الفنان رامز جلال خاض الموسم الرمضاني الماضي ببرنامج رامز في الشلال الذي اعتمد من خلاله على الإعلامية مهيرة عبد العزيز التي كانت تقوم باستقطاب الكثيرين من نجوم الفن ومشاهير العالم العربي.

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وكان آخر أعمال رامز جلال فيلم «سبع البرمبه» الذي قام ببطولته بجانب مجموعة كبيرة من نجوم الكوميديا من بينهم بيومي فؤاد ومحمد عبد الرحمن ومحمد ثروث وجميلة عوض ومها أبو عوف، ومن إخراج محمود كريم، وقد استطاع من خلال هذا الفيلم أن يحقق إيرادات كبيرة تقترب من 20 مليون جنيه، كما ظهر معه بالفيلم عدد من نجوم الفن بوصفهم ضيوف شرف، من بينهم شقيقه الفنان ياسر جلال والفنان أحمد السقا.

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ومن المفترض أن يقوم رامز جلال خلال الفترة المقبلة بالتحضير لفيلمه السينمائي الجديد الذي يتكتم تفاصيله لحين البدء فيه واختيار باقي أبطال العمل.