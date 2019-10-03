شيرين رضا ترقص على أغنية تنسي واحدة لعمرو دياب

وصلة رقص لشيرين رضا على نغمات عمرو دياب

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطعاً مصوراً للفنانة شيرين رضا وهي تقدم وصلة رقص على نغمات أغنية تنسي واحدة، التي قدمها الفنان عمرو دياب في حفله الغنائي بمدينة الجونة الذي أحياه خلال الأيام الماضية على هامش مهرجان الجونة السينمائي الدولي.

وحضر حفل عمرو دياب مجموعة كبيرة من نجوم الفن من بينهم نجلاء بدر وأيتن عامر ويسرا وليلى علوي وإلهام شاهين وبشرى، وغيرهم الكثيرون من الفنانين الذين شاركوا في الدورة الثالثة لمهرجان الجونة السينمائي الدولي.

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واختتمت فعاليات مهرجان الجونة السينمائي الدولي بحفل كبير شارك به مجموعة كبيرة من نجوم الفن، وكانت مفاجأة الحفل الفنان أحمد السقا الذي حرص على الوجود من أجل تسليم الجائزة لمحمد هنيدي بنفسه.

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شيرين رضا يعرض لها حالياً فيلم «الفيل الأزرق»

يشار إلى أن الفنانة شيرين رضا يعرض لها حالياً فيلم الفيل الأزرق2 الذي يقوم ببطولته كل من كريم عبدالعزيز وهند صبري ونيللي كريم وأحمد خالد صالح وإياد نصار وخالد الصاوي وغيرهم الكثيرون من نجوم السينما المصرية، وقد استطاع أبطال هذا الفيلم أن يحققوا من خلاله رقماً قياسياً في تاريخ إيرادات السينما المصرية وتخطى حاجز الـ100 مليون جنيه، ليحقق بهذا الرقم أعلى إيراد في تاريخ السينما المصرية.

وتدرس شيرين رضا عدداً من النصوص السينمائية التي ستقرر المشاركة بها خلال الفترة المقبلة بعد أن تستقر على العمل الذي ستشارك في بطولته.

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