هكذا علق نجل السقا على ظهور والديه بالحفل الختامي لمهرجان الجونة

محبو أحمد السقا يدعون له ولأسرته بالسعادة

شارك ياسين السقا نجل الفنان أحمد السقا زملاءه ومتابعيه عبر حسابه الشخصي على موقع إنستقرام بصورة مجمعة لوالده ووالدته من الحفل الختامي للدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي الدولي، وعلق على الصورة، وقال: «ما شاء الله عليكم!»، وتفاعل معه الكثيرون من متابعيه الذين حرصوا على الدعاء بأن تكون حياتهم سعيدة، وأن يبعد عنهم الحسد.

اقرئي ايضا : جميلة عوض: شكراً لكل من دعموني لأصل لهذه المكانة

وحضر أحمد السقا وزوجته إلى الحفل الختامي لمهرجان الجونة السينمائي الدولي لتسليم الفنان محمد هنيدي جائزة الإبداع التي منحتها المهرجان لهنيدي تقديراً لمجهوده الكبير بالوسط الفني والمشوار الفني الذي قدمه للكثيرين من جمهوره.

Advertisements

أحمد السقا يقوم بتصوير فيلم العنكبوت حالياً

جدير بالذكر أن نجل أحمد السقا قد غادر منذ أيام قليلة القاهرة، واتجه إلى الولايات المتحدة الأميركية مع والده؛ للالتحاق بإحدى الجامعات هناك بعد أن تخرج في المدرسة البريطانية بالقاهرة، وعاد بعدها الفنان أحمد السقا لاستكمال تصوير فيلمه الجديد العنكبوت الذي يشارك في بطولته بجانب كل من منى زكي وظافر العابدين وزكي فطين عبد الوهاب وأحمد فؤاد سليم، وغيرهم الكثيرون من نجوم الفن، ومن المقرر أن يُطرح خلال العام المقبل.

اقرئي ايضا : استبعاد روبي من مسرحية أحمد عز الجديدة

وحتى الآن لم يحدد الفنان أحمد السقا موقفه من الموسم الدرامي الرمضاني المقبل بعد النجاح الكبير الذي حققه الموسم الماضي من خلال مسلسل ولد الغلابة الذي قام ببطولته بجانب كل من إنجي المقدم ومي عمر وهبة مجدي وكريم عفيفي ومحمد ممدوح وإدوارد، ومن إخراج محمد سامي.