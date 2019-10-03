نشرت المطربة المغربية «جنات» مقطع فيديو من داخل منزلها؛ حيث ظهرت وهي تحمل ابنتها الرضيعة التي أتمت شهرها الخامس، والتي اختارت لها اسم «جنات» أيضاً.
وغنت لها جنات أغنية الفنانة الكبيرة «نجاة» «وأقوله حبيبي وكل ما فيك حبيبي»، كما علقت على الفيديو قائلة: «الأمومة تلك الكلمة التي تشعر بها فقط ولا توصف، اللهم ارزق كل مشتاق بالذرية الصالحة».
يذكر أن جنات تزوجت منذ قرابة العامين من المحامي المصري محمد عثمان، بعد قصة حب نشأت بينهما، ووضعت مولودتها الأولى في شهر مايو الماضي، والتي أسمتها أيضا باسمها «جنات».
شاهدي الفيديو :
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو: الظهور الأول لابنة المطربة جنات التي لم تكمل عامها الأول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الجميلة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.