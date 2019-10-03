بالفيديو: الظهور الأول لابنة المطربة جنات التي لم تكمل عامها الأول

نشرت المطربة المغربية «جنات» مقطع فيديو من داخل منزلها؛ حيث ظهرت وهي تحمل ابنتها الرضيعة التي أتمت شهرها الخامس، والتي اختارت لها اسم «جنات» أيضاً.

وغنت لها جنات أغنية الفنانة الكبيرة «نجاة» «وأقوله حبيبي وكل ما فيك حبيبي»، كما علقت على الفيديو قائلة: «الأمومة تلك الكلمة التي تشعر بها فقط ولا توصف، اللهم ارزق كل مشتاق بالذرية الصالحة».

يذكر أن جنات تزوجت منذ قرابة العامين من المحامي المصري محمد عثمان، بعد قصة حب نشأت بينهما، ووضعت مولودتها الأولى في شهر مايو الماضي، والتي أسمتها أيضا باسمها «جنات».



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شاهدي الفيديو :