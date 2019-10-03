استبعاد روبي من مسرحية احمد عز الجديدة

نشبت مؤخراً عدة خلافات بين الفنانة روبي والمنتج والمخرج مجدي الهواري، أثناء التحضير لمسرحية «علاء الدين»، التي يقوم ببطولتها أحمد عز؛ حيث كان من المفترض أن تجسد روبي شخصية ياسمين ابنة الأمير الذي يقع في حبها علاء الدين، ويتعرض للمخاطر من أجل الزواج منها.
وقال مصدر من داخل العمل: إن الخلافات كانت بسبب الأجر وبعض الأمور الأخرى التي تخص نظام العمل في المسرحية، لذلك سوف تستبعد روبي من العمل لتحل بدلاً منها فنانة أخرى.
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وأضاف المصدر أن مجدي الهواري، يقوم بعمل بعض البروفات والتدريبات لأبطال المسرحية، على خشبة مسرح «موفمبيك» بمدينة السادس من أكتوبر؛ تمهيداً لإطلاق المسرحية نهاية العام الجاري.
يذكر أن مسرحية علاء الدين من بطولة أحمد عز ومحمد سعد الذي يقوم بدور جان المصباح، ويجري ترشيح باقي الأبطال، وهي من إخراج وإنتاج مجدي الهواري.
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