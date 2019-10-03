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كتب امير فتحي في الخميس 3 أكتوبر 2019 11:50 صباحاً - تناقل الناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صورة جديدة للدكتورة خلود بإطلالة لفتت الكثير من الأنظار.
وظهرت فيها برفقة زوجها أمين وهي ترتدي النقاب. وأثار هذا موجة واسعة من التعليقات والجدل على الحسابات التي استعادت الصورة على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام”.
وركزت الكثير من تلك التعليقات على تطبيقها المكياج تحت النقاب مشيرين إلى أن بعض آثار المستحضرات ظهرت على الجزء الخارجي منه.
كانت هذه تفاصيل خبر الدكتورة خلود تثير الجدل بالنقاب للمرة الأولى.. ما قصة بقايا المكياج؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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