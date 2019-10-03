الدكتورة خلود تثير الجدل بالنقاب للمرة الأولى.. ما قصة بقايا المكياج؟

كتب امير فتحي في الخميس 3 أكتوبر 2019 11:50 صباحاً - تناقل الناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صورة جديدة للدكتورة خلود بإطلالة لفتت الكثير من الأنظار.

وظهرت فيها برفقة زوجها أمين وهي ترتدي النقاب. وأثار هذا موجة واسعة من التعليقات والجدل على الحسابات التي استعادت الصورة على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام”.

وركزت الكثير من تلك التعليقات على تطبيقها المكياج تحت النقاب مشيرين إلى أن بعض آثار المستحضرات ظهرت على الجزء الخارجي منه.