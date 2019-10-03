كتب امير فتحي في الخميس 3 أكتوبر 2019 11:50 صباحاً - نشرت الإعلامية السعودية ” سارة عبد العزيز ” مقطع فيديو تداولته عددا من الحسابات على موقع ” إنستجرام ” وهي تتحدث عن شرطها للعودة في العمل لقناة ” mbc ” .
وأشارت سارة في مقطع الفيديو إلى إنها يمكنها العمل في ” mbc ” في حال كون مدير القناة سعوديا .
فقالت سارة عبد العزيز : ” لما يكون مدير قناة ” mbc ” سعودي وقتها تلاقوني في أحلى برنامج هناك .. بس شدوا حيلكم وحولوه سعودي شدوا حيلكم وخلوا إدارتها سعودية ” .
وتساءل الكثير من متابعين سارة عبد العزيز حول هذا الشرط في تصريحاتها والسبب من ورائه والبعض الآخر تحدث حول إنها تقصد الإعلامي اللبناني ” على جابر ” الذي يشغل منصب مدير عام قنوات ” mbc ” بالوقت الحالي .
وأيدها البعض في فكرة تغيير مدير القناة بعد أن ترك الكثير من المذيعات عملهن في ” mbc ” بسبب مديرها على حد قولهم .
وكانت سارة قد التحقت بقناة mbc لتقديم ” النشرة التاسعة ” ولكنها لم تستمر طويلا .. كما قدمت حلقة واحدة من برنامج أكد البعض أن مشكلة كبيرة تسببت في إيقافه .
وعلقت الإعلامية الأردنية ” علا الفارس ” على مقطع الفيديو الخاص بسارة عبد العزيز في موافقة منها على ما قالته في تغريدة لها أرفقتها بالفيديو عبر حسابها على موقع التغريدات ” تويتر ” .
فكتبت علا الفارس قائلة : ” وشهد شاهد من أهلها .. وماذا عن سعود الدوسري الذي قتله الاكتئاب بعد التهميش والمعاملة القذرة و محمد الشهري ولجين عمران وغيرهم فهم كثر اعطوهم الامان واسمعوا ” .
وأضافت : ” ألا تقولون إنكم أهل الحق فانتصروا له على الأقل لأبنائكم .. وين حسابات دعاة الوطنية عنه ولا تخافوا ما يعطيكم مساحة ظهور ” .
كانت هذه تفاصيل خبر الإعلامية ” سارة عبد العزيز ” تضع شرطا غريبا من أجل عودتها للعمل في ” mbc ” .. وعلا الفارس ترد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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