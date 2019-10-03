شاهد.. امرأة سمراء تتحدى أسد إفريقي داخل حديقة حيوان وترقص أمامه بنيويورك

كتب امير فتحي في الخميس 3 أكتوبر 2019 11:50 صباحاً - تحدت امرأة سمراء أسد إفريقي في حديقة حيوان برونكس بنيويورك، السبت الماضي، وظهرت أمامه وهي تستعرض بيدها وتقوم بحركات معينة وتحاول الرقص بينما يقف الحيوان على مقربة منها.
وبحسب “الديلي ميل” يعتقد بأن المرأة تخطت الحاجز المسموح به ودخلت إلى حيث يوجد الأسد دون أن يسمح لها الحراس بذلك.
وفي الفيديو تنظر المرأة إلى أسد وتراقب رد فعله بينما يقف أمامها الحيوان متأهبا للانقضاض عليها، ثم بعد ذلك قامت بالرقص، وكل ذلك وسط مجموعة من الزائرين والذين بدأوا في تحذير المرأة السوداء.
ويبدو أن المرأة حاولت جذب نظر الأسد إليه لذا فإنها أشارت إليه عدة مرات بينما تحاول امرأة أخرى منعها من ذلك قائلة لها “لا تفعلي”.
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