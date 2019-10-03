شاهد .. بوسي شلبي تظهر بإطلالة غريبة ومثيرة للجدل

كتب امير فتحي في الخميس 3 أكتوبر 2019 11:50 صباحاً - نشرت الإعلامية المصرية ” بوسي شلبي ” عبر حسابها الشخصي على موقع ” إنستجرام ” صورة لها من حضورها لفعاليات إيفينت بعنوان ” transform egypt ” في كايرو فيستيفال سيتي مول بالقاهرة .
وظهرت بوسي شلبي في الصورة بقصة شعر جديدة ولون شعر مختلف وهي التي تعتاد دائما على التغيير في قصة ولون شعرها .
فبعد أن قامت منذ فترة بتغيير لون شعرها إلى اللون الوردي ظهرت بوسي بشعر باللون الأخضر الفاتح .
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