“اللص التائب”..مقطع مضحك لـ”رجل أعمال” تبرع بثروته المسروقة

كتب امير فتحي في الخميس 3 أكتوبر 2019 11:50 صباحاً - في الساعات الأخيرة الماضية، كان حديث وسائل التواصل خصوصا تويتر، عن مسن مصري انتشر له مقطع فيديو قيل إنه أعلن توبته عن السرقة.

عُرف هذا الرجل باسم “اللص التائب”، الذي أكد أنه كان يعيش حياة “رجل أعمال” قبل أن يسلم نفسه للحكومة المصرية ويعلن توبته.

اللافت أن هذا “التائب”، ظهر في الفيديو ومعه جرائد كثيرة قال إنها كتبت عن قصته، وطلب من مجموعة شباب أن تنشر تفاصيل ما حدث معه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، هدفه من ذلك إنتاج فيلم يروي حكايته بعد أن تبرع بثروته التي سرقها لبلده، بحسب تعبيره.

منذ اللحظات الأولى التي ظهر فيها الرجل بمقطع الفيديو أثار موجة ضحك من كانوا معه، وهو ما جعل هذا المقطع يتداول بكثرة على مواقع التواصل، يظهر في الفيديو الرجل يحدث الشباب الذين وقفوا لتصويره ومعه عدد من الجرائد والمجلات التي كتبت عنه في الماضي.

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كان عنوان الأخبار “اللص التائب”، وعندما قرأ الشاب العنوان “أشهر حرامي في مصر يتبرع بثروته”، قاطعه الرجل بجدية وقال له باللهجة المصرية: “دي مش ثروتي أنا كنت سارقها”، ما أثار موجة ضحك كبيرة.

الرجل أكد أنه كان لصا ذكيا إلا أنه تاب عن عمله بعد أن سلم الأموال التي سرقها إلى الدولة بإرادته، وقام برحلة حج على نفقة الحكومة في عهد أحد وزراء الداخلية السابقين.