شكرا لقرائتكم خبر عن بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ46.. عرض فيلم "الممر" على قنوات مصرية بذكرى حرب أكتوبر والان مع التفاصيل

بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ46 لنصر أكتوبر المجيد، اتفقت منصة "واتش إت" المصرية مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بمصر على إتاحة عرضين لفيلم "الممر"، على الشاشة الصغيرة أثناء شهر أكتوبر الجاري.

ويعرض الفيلم على قناة "أون إي" يوم 6 أكتوبر، ويعاد يوم 12 على القناة نفسها، ويعرض يوم 10 أكتوبر/تشرين الأول على قناة "دي إم سي"، ويعاد على القناة نفسها يوم 15 من الشهر ذاته.

يأتي ذلك بعد حصول منصة "واتش إت" على الحقوق الحصرية الرقمية للفيلم.

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وكان الفنان المصري أحمد صلاح حسني، أحد أبطال الفيلم، نشر ملصق العمل عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" وكتب "الممر.. قريبا على الشاشة في أكتوبر".

ويشارك في بطولة الفيلم عدد كبير من النجوم، هم أحمد عز، أحمد رزق، إياد نصار، أحمد فلوكس، محمد فراج، أحمد صلاح حسني، محمد الشرنوبي، هند صبري، شريف منير، إنعام سالوسة، وحجاج عبدالعظيم.

ويتناول الفيلم إحدى معارك قوات الصاعقة المصرية خلال حرب الاستنزاف، وعلى رأسهم أحد القادة البواسل الذي يُدعى "نور"، ويجسد دوره النجم أحمد عز، ويناقش المرحلة الزمنية بدءا من حرب 1967.