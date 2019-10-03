بطلة لعبة العروش تخطف الأنظار.. شاهدوا إطلالتها في مهرجان لندن السينمائي

متابعة بتجـــــــــــرد: ظهرت الممثلة العالمية ​غويندولين كريستي​، بطلة مسلسل Game of Thrones على السجادة الحمراء الخاصة بافتتاح مهرجان لندن السينمائي الذي اختار هذا العام مدينة لندن بانجلترا مكانًا له وينتهي المهرجان يوم 13 تشرين الأول/أكتوبر الجاري.

وأطلت غويندولين كريستي بفستان مميّز بتموجاته بين الأبيض والبرتقالي وبدا على شكل فراشة وأعتمدت تسريحة الشعر القصير المنسدل الى الخلف. واعتمدت القليل من المكياج لتسليط الضوء على فستانها.

ومن المقرر ان يعرض مهرجان لندن الفيلم الجديد “The Irishman” بطولة النجم العالمي روبرت دي نيرو والذي يعد التعاون التاسع مع المخرج مارتن سكورسيزي في ختام المهرجان.