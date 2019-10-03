شاهد: اللقطات الأولى لفيلم The Gentlemen – بالفيديو

متابعة بتجــــــــــــرد: طرحت الشركة المنتجة لفيلم الأكشن والإثارة بعنوان The Gentlemen ، الأعلان الترويجي الرسمى الاول للفيلم، المقرر طرحه يوم 24 كانون الثاني المقبل في دور العرض السينمائية، والذي يضم عدد كبير من الممثلين العالميين وأبرزهم النجم العالمي ماثيو ماكونهي.
ومن المقرر ان تدور أحداث الفيلم الجديد The Gentlemen الذي يروي محاولات تاجر مخدرات بريطاني بيع أمبراطوريته الناجحة الى حاكم منطقة أوكلاهوما، وسرعان ما تتحول الاحداث وتنقلب ضدّه.
الجدير ذكره أن الفيلم الجديد من بطولة ماثيو ماكونهي، تشارلي هونام، هنري غولدينغ، كولين فاريل، هيو غرانت، ميشيل دوكري، جيرمي سترونغ.
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