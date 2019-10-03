أمل عرفة تتعرض للتنمر وتقرر الإعتزال

متابعة بتجـــــــــــرد: أعلنت الفنانة السورية ​أمل عرفة​ أنها قررت إعتزال مواقع التواصل الإجتماعي بعدما تعرضت للتنمر والتعليقات الجارحة والساخرة.

وكتبت عرفة: “إلى الأصدقاء لم أحذف أحداً لكني سأودعكم بهذا الفيديو اللطيف لابنتي (روحي) وأتفرغ لحياتي ومهنتي …إلى لقاء آخر بوقتٍ أنسب..غداً في الحادية عشرة ظهراً ستغلق الصفحة الى أن يشاء الله. تمنياتي لكم باللطف والخير وابتعاد البعض عن غريزة القطيع الجارحة و(التنمير بحق بعضنا) سلامي وكونو بألف خير مع محبتي”.

يذكر أن عرفة تشارك في مسلسل “حارس القدس” الذي يجري تصويره مع المخرج السوري باسل الخطيب.