محمود العسيلي يتعرّض للسخرية بسبب تمارين اليوغا! – بالصورة

متابعة بتجـــــــــــــرد: تعرّض الفنان المصري محمود العسيلي للسخرية من متابعيه، عبر حسابه على موقع “إنستجرام”، بعد أن نشر صورة له يظهر فيها وهو يمارس رياضة “اليوغا”.
وكتب أحد متابعيه: “نام بدري يا عسيلي عندك حفلة بكرة”، فيما قال آخر: “إصحى يا فطين”، وعلق ثالث بقوله: “هي دي بقى الحتة التانية غير التانيين”، في إشارة إلى مقولة العسيلي عن نفسه أنه “يقف في حتة تانية غير المطربين التانين”.
يُذكر أن آخر أعمال العسيلي فيديو كليب أغنية “إنتي وأنا”، من ألحانه، كلمات أمير طعيمة، وتوزيع علي فتح الله، الذي شاركه الغناء فيها.
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