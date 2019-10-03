هذه الأغنية الأعلى مشاهدة في ألبوم صابر الرباعي 2019!

متابعة بتجــــــــــرد: يواصل النجم التونسي صابر الرباعي حصد نجاح ألبومه الجديد “صابر الرباعي 2019″، منذ طرحه عبر المتاجر الرقمية الكبرى.

وتحقق أغاني صابر الجديدة رواجًا ملحوظًا، وتعتبر أغنية “عمري الجديد” الأعلى مشاهدة عبر موقع “يوتيوب” العالمي للفيديوهات، حيث حققت ما يقارب الثلاثة ملايين مشاهدة منذ إطلاقها.

ويتضمن ألبوم “صابر الرباعي 2019” عشر أغنيات منوعة بين اللهجات اللبنانية، المصرية، التونسية والخليجية وهي “باي باي”، “ليلة من العمر”، “طول حياتي”، “عسى يومي”، “مغيار”، “تذكروني”، “غشاش”، “كتاب المجروحين”، “عمري الجديد” و”أين أذهب”.

تجدر الإشارة إلى أن صابر الرباعي عاد في هذا الألبوم للتعاون من جديد مع شركة “روتانا” للصوتيات والمرئيات.

Advertisements

لمشاهدة فيديو أغنية “عمري الجديد”:

لمشاهدة فيديوهات أغاني ألبوم صابر الرباعي 2019: